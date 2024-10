Tentato omicidio, padre e figlio arrestati

l’indagine

CATANIA Tentato omicidio con stampella a Catania. Una ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di due uomini, padre e figlio di 58 e 36 anni, per tentato omicidio aggravato dalle condizioni di minorata difesa della vittima e dai futili motivi, disposta dal gip etneo, su richiesta della procura. In base alle indagini della Squadra mobile, lo scorso 2 giugno, nel quartiere San Giorgio, i due avrebbero pestato un uomo, utilizzando anche la sua stampella in alluminio, provocandogli ferite lacero-contuse al volto, agli arti inferiori e superiori, nonché diverse tumefazioni in più parti del viso e del torace. Era stato poi trasportato all’ospedale San Marco in codice rosso. Le indagini hanno permesso, grazie a testimonianze di altri congiunti, di accertare che il pestaggio era avvenuto in un contesto familiare. Le immagini tratte dal telefono cellulare del malcapitato, in particolare due fotografie del 2 giugno, una raffigurante la stessa vittima con il volto sanguinante e tumefatto, un’altra una carabina, poi sequestrata insieme alla stampella, e i successivi accertamenti di natura tecnica, hanno permesso di ricostruire come padre e figlio lo avrebbero picchiato perché li aveva redarguiti per il rumore da loro provocato. Sarebbe partita la rappresaglia a colpi di pugni, calci e colpi di stampella. Gli indagati sono stati condotti nel carcere di piazza Lanza.