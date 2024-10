Franz Caruso: «Schlein a Mormanno ha bene interpretato la domanda di cambiamento che emerge dalla Calabria»

il commento

COSENZA «Convince Elly Schlein a Mormanno. La segretaria del PD ha saputo bene interpretare la domanda di cambiamento che proviene dal Sud e dalla Calabria. Ha esposto una linea politica che richiama valori ed identità, a sostegno della gente e per la gente. Un discorso che mette in evidenza oggettivamente i limiti e le responsabilità di un centrodestra arrogante, sempre più arroccato su posizioni di potere a discapito del bene comune e dei cittadini». È quanto afferma il sindaco di Cosenza Franz Caruso, che prosegue: «Non c’è strumentalità, né propaganda nella denuncia che Elly, con fermezza, ha fatto sulle politiche antidemocratiche ed antiliberali del Governo Meloni. Sono a rischio fondamentali garanzie costituzionali. Sono minati diritti individuali, a partire da quelli primari, della salute e della istruzione. Si sta smantellando la sanità e la scuola pubblica, vengono tagliati drasticamente i fondi per i servizi sociali e di aiuto alla persona. Sul Mezzogiorno grava la mannaia dell’Autonomia Differenziata che aumenterà il gap già esistente tra il Sud e le aree più avanzate del Paese. Tutti temi che a Cosenza stiamo portando avanti con spinta propulsiva e non di mera denuncia, contro il Governo regionale che è la brutta copia di quello di Roma. Sarebbe ora di smetterla con la pratica di annunci che non trovano alcun riscontro attuativo nella reale azione amministrativa».

«Cosi come ha chiesto Elly Schlein – incalza Franz Caruso – anche io torno a ribadire la richiesta a Roberto Occhiuto di votare al referendum a favore della abrogazione della legge per l’ Autonomia Differenziata. Dia dimostrazione, almeno in questa occasione, di una prova di coerenza, passando dalle parole ai fatti. Non basta esprimere un tardivo dissenso in qualche manifestazione pubblica, seppur apprezzabile e poi sostenere concretamente il disegno Calderoli. Oggi è il tempo dei fatti. Bene ha fatto la segretaria Schlein, inoltre, a porre la necessità di un trasporto pubblico moderno contro l’isolamento di interi territori, con particolare riferimento alle aree interne che sono circa il 70% del nostro territorio a rischio spopolamento perché non sono fornite di servizi adeguati e moderni, nonostante l’impegno quotidiano ed in trincea dei Sindaci, come il giovane Paolo Pappaterra che nel suo apprezzato intervento ha indicato efficaci proposte finalizzate a colmare il deficit di sviluppo delle aree marginali».

Soddisfazione ha, poi, espresso Franz Caruso per il sostegno che da Mormanno è stato espresso sull’impegno del comitato tecnico politico per l’ Alta Velocità ferroviaria Salerno – Reggio Calabria, su cui si registra un silenzio assordante della Regione Calabria, del Governo e di FS. «Se vogliamo salvare la nostra terra e dare una speranza di futuro migliore alle nostre comunità – conclude il sindaco Franz Caruso – ha ragione Elly Schlein: mettiamoci sin da subito al lavoro per costruire insieme un’alternativa vera e credibile a questo centrodestra inconsistente, pieno di sé e lontano dai bisogni della gente».