Cosenza, incontro tra il sindaco Caruso e il presidente Guarascio

IL DIALOGO

COSENZA Incontro cordiale a Palazzo dei Bruzi nel pomeriggio di oggi tra il Sindaco Franz Caruso e il patròn del Cosenza Calcio Eugenio Guarascio. Nel corso dell’incontro, al quale hanno partecipato anche il Presidente del Consiglio comunale Giuseppe Mazzuca e la dottoressa Rita Rachele Scalise, amministratore unico pro tempore del Cosenza Calcio, si è fatto il punto sulla situazione sia societaria che sportiva, con riferimento particolare alla temporanea difficoltà legata alla penalizzazione inflitta al Cosenza. Alla luce delle voci che stanno circolando nell’ambiente, il patròn Guarascio ha ribadito al primo cittadino l’intenzione della società di proseguire nel percorso di opposizione alla penalizzazione per la quale avrebbe auspicato una presa di posizione più partecipata e convinta da tutto l’ambiente. In merito alle altre vicende, il patròn del Cosenza Calcio ha ribadito la solidità della compagine societaria, esente da ogni rischio e impegnata in questi giorni, attraverso l’amministratore unico Rita Rachele Scalise, a risolvere le situazioni pendenti relative al passato. Guarascio ha fatto riferimento anche alla possibilità di ampliare l’assetto societario per rilanciare il ruolo del Cosenza Calcio nel panorama calcistico nazionale. Il Sindaco Franz Caruso ha, dal canto suo, ribadito che «la serie B rappresenta un patrimonio inestimabile non solo per la città, ma anche per tutta la provincia, con rilevanti riflessi anche sul tessuto economico e con grandi aspettative da parte di una tifoseria che meriterebbe palcoscenici ancora più ambiziosi». «Siamo soddisfatti – ha proseguito Franz Caruso – del fatto che il patròn Guarascio ci abbia rassicurati fugando ogni perplessità ed anche le voci che in questi giorni hanno destato preoccupazione nei cosentini e turbato la loro sensibilità. Abbiamo preso atto che le difficoltà affiorate si stanno affrontando con decisione e che buona parte di esse siano state già risolte». Sulla stessa lunghezza d’onda del Sindaco si è espresso il Presidente del Consiglio comunale Giuseppe Mazzuca. L’incontro tra il Sindaco e il patròn rossoblù «non poteva non prendere in esame la situazione dello Stadio San Vito-Marulla, alla luce del fatto che la Regione Calabria sta predisponendo il decreto di trasferimento delle somme (7 milioni di euro) destinate al restyling dell’impianto. Franz Caruso ed Eugenio Guarascio hanno convenuto sulla destinazione di queste risorse al progetto di avvicinamento delle curve dello stadio al manto erboso, al fine di far sentire ancor di più la vicinanza della tifoseria alla squadra».