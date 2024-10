Spoke Corigliano Rossano, rinasce (anche grazie ai medici cubani) il reparto di Ortopedia

buona sanità

CORIGLIANO-ROSSANO Dal giovedì scorso il reparto di Ortopedia e Traumatologia dello Spoke Corigliano-Rossano è risorto dalle ceneri dell’abbandono dal lontano 2012, anno in cui la Ortopedia passava da Corigliano a Rossano. Varie e ripetute le richieste di ristrutturazione-manutenzione del reparto fatte dal novembre 2018, anno in cui ebbe la nomina a Direttore incaricato dell’unità operativa di ortopedia il dottor Giuseppe Celestino, ma mai prese in considerazione. A darne notizia è lo stesso dottor Giuseppe Celestino, direttore facente funzione dell’Unità operativa complessa di Ortopedia e Traumatologia dello Spoke di Corigliano-Rossano , che aggiunge: «Solo la attuale governance aziendale, nella persona del Direttore Generale dottor Antonio Graziano e del Direttore Sanitario Aziendale dottor Martino Rizzo, ha realizzato il sogno-bisogno del Primario, ristrutturando in toto il reparto di ortopedia sotto la attenta e minuziosa direzione dell’ingegnere Antonio Capristo». «Ora il reparto è nuovo con stanze con bagno, letti nuovi ed arredi nuovi. Ma non bastava un reparto nuovo. . . senza medici. . . Grazie alla intuizione, impegno e coraggio del Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, anche i medici sono arrivati, ora l’ unità operativa di ortopedia consta di 7 medici di cui 5 colleghi cubani, professionisti validi, laboriosi e collaborativi in tutte le attività della unità operativa. Dopo i primi sei mesi di affiancamento e guida del primario, ora i colleghi cubani sono pronti a svolgere attività di sala operatoria, reparto, ambulatorio e pronto soccorso». «Da ottobre è stato riattivato il servizio di reperibilità notturna di ortopedia e traumatologia, sospeso dal Febbraio 2021 per mancanza di medici specialisti ortopedici. Sempre da ottobre riprendono gli interventi chirurgici in artroscopia per la collaborazione del dottor Perez Noel, viste le sue capacità professionali in tale metodica chirurgica. Anche gli interventi di elezione quali protesi di ginocchio, anca e di spalla troveranno il loro spazio chirurgico, oltre agli interventi di traumatologia. In Conclusione si può fare buona sanità a 360°, avendo il personale adeguato nei numeri e nella qualità e con una stretta sinergia di proficua collaborazione tra le unità operative, la direzione sanitaria dello Spoke e la Governance Aziendale». «A tutt’oggi questa proficua sinergia esiste, nella persona del nuovo Direttore Sanitario dello Spoke di Corigliano-Rossano, dottoressa M. P. Bemardi e della intera dirigenza aziendale, nelle persone del Direttore Generale Dr. A. Graziano, del Direttore Sanitario Aziendale dr. M. Rizzo e dell’lng. A. Capristo, a loro il grazie della popolazione dell’Alto Jonio Cosentino per l’impegno che quotidianamente mettono e il mio personale per vedere realizzato qualche mio sogno-bisogno nella veste di Direttore incaricato della UOC di Ortopedia dello Spoke. Nel prossimo futuro altri “sogni-bisogni” sono certo si realizzeranno, le buone premesse ci sono tutte» conclude. (Eco dello Jonio)

