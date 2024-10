Open Arms, scorta al pm che ha chiesto 6 anni per Salvini

il caso

PALERMO Dopo la valanga di insulti e minacce social, seguite alla richiesta di pena fatta dalla Procura di Palermo al processo al ministro Matteo Salvini, imputato di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio, è stata assegnata la scorta alla pm Giorgia Righi, una delle magistrate che rappresenta l’accusa. Righi, che fa anche parte della Direzione Antimafia, era l’unica del pool a non essere ancora tutelata. La Procura aveva chiesto la condanna del leader della Lega a 6 anni per avere illegittimamente rifiutato l’approdo alla nave della ong Open Arms con 147 migranti a bordo ad agosto del 2019. Oggi si è tenuta la prima arringa difensiva dell’avvocato di Matteo Salvini, Giulia Buongiorno.

Anm: «Sospetti generano minacce»

«Se si crea intorno al processo un clima di tensione mediatica, gli effetti possono anche essere questi. I processi devono svolgersi nel clima di maggiore serenità possibile a beneficio di tutti. Operazioni che creano intorno al processo un’aurea di sospetto possono produrre questo tipo di effetti: attacco alle persone, quindi dei magistrati, con violenze e minacce verbali. Non posso che appellarmi alla saggezza di chi ruota intorno al processo. Quel tipo di approccio con polemiche è solo dannoso e pregiudiziale e non può che produrre scorie». Così il presidente dell’Anm, Giuseppe Santalucia, all’Ansa, in merito alla scorta assegnata alla pm Giorgia Righi, una delle magistrate che rappresenta l’accusa al processo Open Arms, che vede imputato il ministro Matteo Salvini.

