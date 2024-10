la situazione

Personale e mezzi Anas sono impegnati ininterrottamente dalle prime ore di questa mattina per garantire la viabilità sulla rete stradale in gestione colpita dal maltempo delle ultime ore, in particolare nella zona del Catanzarese. Le eccezionali condizioni meteo avverse che dalla serata di ieri stanno interessando la Regione, hanno provocato l’interruzione di due viabilità a causa dell’acqua proveniente dai terreni e strade circostanti.

Sulla statale 18 ‘Tirrena Inferiore’ è esondato il fiume ‘Amato’, invadendo i campi e raggiungendo la statale all’altezza del km 381,000 rendendola al momento intransitabile.