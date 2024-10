Ancora piogge in settimana, ma con temperature sopra la media

il meteo

ROMA Ancora piogge in settimana ma con temperature decisamente sopra la media. E’ quanto afferma Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it. La colonnina di mercurio segnerà 24°C al Nord, 25°C al Centro e picchi di quasi 30°C al Sud. «L’anomalia termica – afferma – oscilla tra i +3°C e i +4°C con valori leggermente più alti su Alpi e regioni adriatiche. All’orizzonte, per tutta la settimana, prevediamo ancora un periodo sopra media termica anche se non mancheranno nubi e piogge». In particolare, nelle prossime ore, sono attese precipitazioni intense sulla Sicilia in via di esaurimento. La perturbazione risalirà poi dal meridione verso la Toscana centro-meridionale toccando il Lazio (anche Roma), la Campania e localmente la Calabria tirrenica. Al Nord, e in particolare sull’Emilia Romagna il tempo sarà asciutto. Dal pomeriggio i fenomeni si sposteranno ancora un po’ verso nord, con qualche rovescio atteso nuovamente in Emilia Romagna, dalla Toscana fino al Cilento e verso la Sardegna orientale dove nella notte potrebbe essere intenso. Mercoledì sono previsti, ad esempio, 26°C a Napoli e troveremo gli ombrelli ancora aperti soprattutto tra Marche ed Emilia Romagna e in Sardegna. Giovedì il contesto sarà un po’ più soleggiato ma sulle regioni centrali continuerà a piovere. Soprattutto in Toscana, Umbria, Marche e Lazio è prevista una giornata uggiosa e umida mentre al Sud il tempo sarà di nuovo soleggiato quasi ovunque. Maltempo anche nel weekend con piogge anche forti sul Nord-Ovest e venti di Scirocco che faranno risalire il termometro quasi ovunque.

Nel dettaglio

Martedì 22. Al Nord: cielo a tratti molto nuvoloso o coperto. Al Centro: peggiora con piogge. Al Sud: ultime piogge in Sicilia e Calabria, più asciutto altrove.

Mercoledì 23. Al Nord: piogge. Al Centro: maltempo. Al Sud: in gran parte asciutto.

Giovedì 24. Al Nord: pioggia più diffusa al mattino. Al Centro: piogge su Toscana, Umbria e Lazio. Al Sud: soleggiato.

Tendenza: da venerdì nuova perturbazione atlantica verso il Nord-Ovest.

