Us Acli-iMARCOs, calcio a 5: inizio scoppiettante in Premier per Armazem, Giovanile Bianchi e Real Cannuzze

COSENZA Bentornata Futsal League! Primi gol, primi battiti accelerati, prime esultanze, prime delusioni. È ripartito il campionato di calcio a 5 cosentino Us Acli promosso da iMARCOs. Un condensato di emozioni che ha iniziato a pervadere i protagonisti della Premier League, una sorta di “serie A” del futsal, che ha già mandato in archivio la prima giornata. La scena, come ormai da consuetudine, l’hanno presa i campioni in carica di Armazem in quella che era a tutti gli effetti la gara tra il “Guanto d’oro” (Guido Astorino) e il “Pallone d’oro” (Luciano Massimilla) in carica. Niente da fare per la generosa Don Marano contro un team collaudatissimo, abile a vincere per 9-2. Show di Gallo, autore di una tripletta, e doppiette per Miceli e Francesco Nardi. In rete anche Panaia, Cortese (Armazem), Minervini e Massimilla (Don Marano). Avvio di campionato di grande spessore anche per la Giovanile Bianchi, squadra partita con grandi ambizioni. Niente da fare per San Luca, battuta per 8-3. In gol, da una parte, Corrado (2), Bianco (2), Piccoli, Marasco, Maletta e Cerra, mentre dall’altra Greco (2) e Naccarato.

Inizio scoppiettante per la neopromossa Real Cannuzze che ha vinto con il punteggio di 6-3 contro lo Spezzano C5, grazie a una tripletta di Brecchi e alle reti di Tosto, Settembrino e Murano. Marasco, Barca e Rizzo hanno reso meno amaro il ko.

Vendemmiata di gol ed emozioni nel match presilano tra Calabria Young e Soccer San Pietro. Nel 5-4 finale, hanno trovato spazio le reti di Pantusa (doppietta), Ciranni, Rodi e autorete, da una parte; Caputo (2), Zicarelli e Leonetti dall’altra. Infine, la prima giornata di campionato è stata caratterizzata dal successo di misura della Roglianese (2-1) in una gara tiratissima contro la neopromossa Esaro United, che venderà cara la pelle: decisiva la doppietta di Stumpo, mentre Paulo Cesar ha segnato l’altro gol dell’incontro. In settimana è già inizio il secondo terno e, contestualmente, si sta giocando anche la prima giornata della “serie B” (denominata Championship). Nelle prossime settimane prenderanno il via anche la Futsal Under League e la Corporate, ovvero il campionato giovanile e quello riservato alle aziende del territorio. E le sorprese potrebbero non essere finite qui…