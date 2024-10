Granelli incontra Occhiuto: verso la fiera dell’artigianato del Mediterraneo in Calabria

il confronto

CATANZARO Il presidente nazionale di Confartigianato, Marco Granelli, torna per la seconda volta in Calabria, dopo la sua prima visita in occasione del suo insediamento, per incontrare i rappresentanti territoriali e i presidenti delle categorie dell’associazione, che vanta nella nostra regione 10.000 imprese associate. Granelli ha partecipato all’assemblea regionale delle categorie di Confartigianato Calabria, tenutasi nella sede di Catanzaro, alla presenza dei rappresentanti territoriali e dei presidenti regionali delle diverse categorie artigiane. Accolto con grande entusiasmo dai dirigenti, Granelli – prossimo alla rielezione – ha colto l’occasione della visita istituzionale per raccogliere istanze, criticità e la progettualità di un’organizzazione che si propone in maniera attiva e vivace in tutte le sue articolazioni. L’evento è stato ulteriormente arricchito dalla visita del presidente della Regione, Roberto Occhiuto, che, dopo un incontro privato con Granelli e la Giunta regionale di Confartigianato, ha salutato con entusiasmo la platea degli artigiani. Accolto dal presidente regionale Roberto Matragrano e dal segretario regionale Silvano Barbalace, Granelli ha enfatizzato l’importanza del dialogo e della collaborazione con le istituzioni, esprimendo gratitudine al Presidente Occhiuto per la sua costante sensibilità verso il mondo imprenditoriale. L’assemblea ha rappresentato un’importante occasione di confronto sulle potenzialità e le sfide del mondo artigianale calabrese, considerato il cuore pulsante dell’economia locale. Il presidente di Confartigianato Imprese Calabria, Matragrano, ha posto l’accento sulla necessità di sostenere i giovani nel mercato del lavoro e sostenere il passaggio generazionale. “Sul fronte degli incentivi-ha affermato Matragrano-abbiamo uno strumento importante ed efficace: il Fondo artigianato. Oggi siamo in attesa delle risorse per il rifinanziamento, senza trascurare le lungaggini istruttorie. Su questo chiediamo un intervento risolutivo del presidente Occhiuto”.

Infine Matragrano ha posto l’accento sull’importanza di sostenere l’export delle nostre aziende, su cui la regione sta facendo un buon lavoro, ma sul quale sarebbe opportuna una regia unica. Nel suo intervento, Marco Granelli ha lodato l’impegno dimostrato dal Presidente Occhiuto, dichiarando: “Apprezzo sinceramente l’impegno e il metodo di confronto che questo Governo ci ha dedicato nei primi due anni, con un’attenzione particolare al nostro modello di impresa.” Ha evidenziato il cambiamento di percezione attorno all’artigianato, affermando: “Oggi, il mondo dell’artigianato si presenta con un’accezione positiva. Se 10-15 anni fa parlarne significava evocare una realtà negativa, oggi molte aziende si vantano di produrre ‘fatto artigianalmente’.” Ha citato un esempio emblematico di pubblicità, sottolineando l’importanza dell’autenticità nel settore. Granelli ha poi esortato a lavorare insieme per affrontare le difficoltà quotidiane, come la burocrazia e l’accesso al credito, affermando: “La responsabilità di giocare questa partita è solo nostra,” e invitando tutti a collaborare attivamente per valorizzare il potenziale dell’artigianato calabrese. Il presidente Roberto Occhiuto ha ribadito l’importanza dell’artigianato nella crescita economica della Calabria. Occhiuto ha condiviso la proposta di organizzare una fiera dell’artigianato del Mediterraneo in Calabria, un evento che potrebbe offrire alle imprese locali l’opportunità di confrontarsi ed interagire con i colleghi provenienti dai paesi del sud del Mediterraneo. “Sono pronto a sostenerla”, ha affermato Occhiuto, sottolineando che tale evento rappresenterebbe una chance per accendere i riflettori sui problemi e le potenzialità del settore. Riguardo al fondo per l’artigianato, il presidente ha riconosciuto le difficoltà burocratiche e ha espresso la sua determinazione a sbloccare 10 milioni di euro destinati a oltre 200 imprese che in passato non hanno ricevuto supporto. “Vogliamo dare alla Calabria l’immagine di una regione ricca di potenzialità e risorse di sviluppo,” ha dichiarato Occhiuto, auspicando un cambiamento di approccio rispetto agli anni passati, in cui si era parlato prevalentemente di problemi. Il presidente ha anche invitato a un approccio proattivo nel governo regionale, sottolineando che è fondamentale parlare delle risorse disponibili e lavorare concretamente per affrontare le sfide, proprio come fanno gli imprenditori. Ha invitato le organizzazioni datoriali a collaborare per sviluppare bandi su misura per gli artigiani, esprimendo la volontà di finanziare proposte concrete che possano contribuire alla crescita del settore. In conclusione, Occhiuto ha ribadito la sua disponibilità a lavorare insieme agli artigiani, incoraggiando tutti a presentare idee e progetti, convinto che l’artigianato rappresenti una risorsa fondamentale per il futuro economico della Calabria.

