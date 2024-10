dal nazionale

Un ragazzo di 15 anni è stato ucciso a colpi di pistola la scorsa notte in Corso Umberto a Napoli. Sull’accaduto sono in corso indagini da parte della Polizia di Stato: la Squadra Mobile sta verificando il coinvolgimento nella vicenda di un altro minore, lievemente ferito.

Il giovane è incensurato. La sparatoria è avvenuta nella notte, alle due, in pieno centro cittadino, all’angolo con via Mercato.