Camera di Commercio di Cosenza: sei obiettivi per trasformare il futuro del territorio

DAL MONDO PRODUTTIVO

COSENZA La Camera di Commercio di Cosenza ha presentato la sua nuova Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) per il 2025, un documento strategico che guiderà le azioni future dell’ente per supportare le imprese locali, valorizzare il territorio e garantire tutela ai consumatori. Con l’obiettivo di costruire un tessuto imprenditoriale più resiliente, competitivo e orientato all’innovazione, la Camera di Commercio si propone come punto di riferimento per lo sviluppo sostenibile e la crescita inclusiva della provincia. La RPP 2025 è articolata in sei obiettivi chiave, suddivisi nei profili “Imprese, Territorio e Consumatori”, “Processi Interni”, “Innovazione e Crescita” ed “Economico-Finanziario”. La strategia mira a potenziare i servizi offerti alle imprese e a creare sinergie che valorizzino le risorse locali, sfruttando al meglio le potenzialità del territorio cosentino e rispondendo con efficacia ai nuovi bisogni del mercato e dei consumatori. Nel dettaglio, i principali obiettivi sono: Supporto al tessuto imprenditoriale locale – promuovendo iniziative di formazione e sviluppo per piccole e medie imprese, con particolare attenzione alle start-up e all’imprenditorialità giovanile. Innovazione e digitalizzazione – facilitando l’accesso delle imprese alle nuove tecnologie e a strumenti di digitalizzazione per competere a livello globale. Sostenibilità e valorizzazione del territorio – favorendo pratiche aziendali sostenibili e sostenendo progetti che migliorino la fruibilità del patrimonio culturale e naturale di Cosenza. Eccellenza dei servizi al consumatore – con azioni mirate a garantire qualità e sicurezza nei servizi, in linea con i bisogni emergenti della popolazione. Ottimizzazione dei processi interni – per un miglioramento continuo dell’efficienza operativa dell’ente e una maggiore trasparenza nelle attività. Sostenibilità economica e finanziaria – per una gestione responsabile e orientata al lungo termine delle risorse, assicurando solidità e autonomia finanziaria. Alcune nuove proposte, emerse nel corso degli incontri con le associazioni di categoria, hanno riguardato l’introduzione di nuove strumentazioni per promuovere l’agricoltura 4.0, il rafforzamento della sicurezza con la riproposizione del bando videosorveglianza e le nuove iniziative in programma tra cui la convention delle Camere di commercio italiane all’estero, il Forum del Mezzogiorno e l’iniziativa “Cosenza – Bolzano Food Express”. Attraverso questi obiettivi, la Camera di Commercio di Cosenza si propone di sostenere lo sviluppo del territorio, promuovendo un’economia locale innovativa e orientata al futuro, a vantaggio di imprese, cittadini e consumatori.

