Sorical: «Da oggi pomeriggio attivo il nuovo tracciato per l’acquedotto Medma» – VIDEO

i lavori

VIBO VALENTIA Nell’ambito del piano straordinario di manutenzione, Sorical, da questa mattina, sta procedendo alla messa in esercizio di un nuovo tratto di condotta dell’acquedotto Medma sulla strada provinciale 23 per Coccorino di Joppolo.

L’intervento consiste nella costruzione di una variante di tracciato che evita un tratto in frana che, con la frequente caduta di massi dal costone sovrastante, non permette più l’accesso alla condotta per la normale manutenzione.

Inoltre, proprio la frequente caduta massi ha danneggiato irreversibilmente la condotta provocando rotture continue e disservizi alla popolazione servita.

I lavori sono quasi completati e nel pomeriggio il nuovo tratto entrerà in esercizio. Questo intervento – spiegano i tecnici della Sorical – permetterà la stabilizzazione dell’erogazione dell’acquedotto Medma che alimenta Joppolo, Ricadi e la zona sud di Tropea, un territorio ad alto impatto turistico.

