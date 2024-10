Cosenza-Salernitana, curve a 19 euro. Under 14, scuole calcio e associazioni gratis in Tribuna A

calcio serie b

COSENZA Il Cosenza Calcio ha comunicato che è attiva da oggi, giovedì 31 ottobre 2024 alle ore 10, la prevendita per la gara Cosenza – Salernitana, valida per la dodicesima giornata del Campionato Serie BKT 2024/2025, in programma allo Stadio “San Vito – Gigi Marulla” alle ore 15 di domenica 3 novembre 2024. Le curve tornano a 19 euro. Anche in questa occasione la società silana invita le scuole calcio e le associazioni «a presenziare con i propri giovani tesserati e associati sugli spalti dello stadio San Vito Gigi Marulla. Le scuole calcio e le associazioni potranno aderire all’iniziativa consentendo ai propri iscritti (di età inferiore ai 14 anni) di accedere gratuitamente al settore Tribuna B (iniziativa valida fino al raggiungimento di 900 aderenti). Gli enti dovranno inviare il modulo in formato excel, presente in allegato, compilato in ogni spazio, nome, cognome, luogo e data di nascita, provincia di nascita, provincia di residenza e i medesimi dati per un accompagnatore, che deve essere indicato per ogni dieci minori presenti nell’elenco».

I prezzi dei biglietti

CURVA SUD “BERGAMINI”: EURO 19,00 (NO RIDOTTO)

CURVA NORD “CATENA”: EURO 19,00 (NO RIDOTTO)

TRIBUNA A: EURO 33,00 (NO RIDOTTO)

TRIBUNA B: EURO 19,00 (NO RIDOTTO)

TRIBUNA “RAO” EURO 31,00 INTERO – EURO 24,00 RIDOTTO

TRIBUNA ROSSA SUD “BRUNO”: EURO 48,00 INTERO – EURO 38,00 RIDOTTO

TRIBUNA BLU CENTRALE: EURO 77,00 (NO RIDOTTO)

*BIGLIETTO “LUPACCHIOTTO”: UNDER 14: EURO 2,00 CURVA SUD “BERGAMINI” – CURVA NORD “CATENA”

*BIGLIETTO “LUPACCHIOTTO”: UNDER 14: EURO 5,00 TRIBUNA A MAX 200 TAGLIANDI

*BIGLIETTO “LUPACCHIOTTO”: UNDER 14: EURO 5,00 TRIBUNA B MAX 200 TAGLIANDI

*BIGLIETTO “LUPACCHIOTTO”: UNDER 14: EURO 10,00 TRIBUNA “RAFFAELE BRUNO” SUD MAX 60 TAGLIANDI

*BIGLIETTO “LUPACCHIOTTO”: UNDER 14: EURO 10,00 TRIBUNA “RAO” MAX 60 TAGLIANDI

*BIGLIETTO “LUPACCHIOTTO”: UNDER 14: EURO 15,00 TRIBUNA BLU CENTRALE MAX 40 TAGLIANDI

* Il tagliando “Lupacchiotto”, destinato all’under 14, può essere acquistato esclusivamente in abbinamento con il tagliando intero acquistato da un componente dello stesso nucleo familiare dell’utilizzatore under 14.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato