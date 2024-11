la tragedia

TREVISO Un motociclista di 26 anni residente nel padovano è morto questo pomeriggio a Resana (Treviso) in seguito all’urto tra il suo mezzo ed una bicicletta condotta da un 70enne. Il giovane è deceduto all’istante, mentre l’anziano è ricoverato in gravi condizioni. Ferita seriamente, ma non in pericolo di vita, la fidanzata della vittima che viaggiava sul sellino posteriore della moto. Sul posto polizia stradale e Suem.