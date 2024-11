Nasce Asprom, l’incubatore di idee e proposte per il Sud Italia promosso da Pasquale Tridico

meridionalismo

Analizzare le potenzialità del Sud Italia ed elaborare proposte che permettano di sostenerne la crescita. Con questi obiettivi nasce Asprom, l’Associazione per lo Sviluppo e la Promozione del Mezzogiorno (qui la notizia anticipata un mese fa dal Corriere della Calabria), voluta da Pasquale Tridico, ordinario di Politica economica all’Università Roma Tre ed europarlamentare del Movimento 5 Stelle.

Asprom è stata presentata negli scorsi giorni a Napoli dal presidente Tridico e dal direttore Mimmo Talarico che hanno illustrato il progetto e le finalità. Grazie al contributo di docenti, ricercatori, esponenti della società civile, provenienti da tutte le regioni meridionali, Asprom si pone come luogo di studio, riflessione e confronto su temi che riguardano le prospettive economiche, sociali e lavorative del Mezzogiorno d’Italia e delle aree interne, rivolgendo un’attenzione specifica alle sinergie con l’Unione europea.

L’attività dell’associazione – senza scopo di lucro – si articola attorno ad aree di ricerca, che saranno oggetto di approfondimenti e la base da cui partire per l’elaborazione di proposte, progetti, pubblicazioni ed eventi.

Si va dall’analisi dei problemi e delle potenzialità del Meridione allo studio delle questioni economiche e fiscali per sostenere una occupazione di qualità e uno sviluppo sostenibile dal punto di vista ambientale. Attenzione sarà, inoltre, rivolta agli strumenti di contrasto alle discriminazioni di genere e alle disuguaglianze territoriali e sociali, nonché ci sarà spazio per un focus sul processo di integrazione europeo e sull’utilizzo dei fondi destinati alle regioni del Sud. Il consiglio di direzione scientifico-amministrativa è composto dal presidente Pasquale Tridico, dal direttore Mimmo Talarico e da Melinda Di Matteo, Nicola Grasso e Paolo Lazzara.

«Ho fortemente voluto la nascita di Asprom, uno strumento di carattere scientifico e culturale per il Sud. Vogliamo dare al Mezzogiorno la voce che merita sostenendone uno sviluppo che valorizzi le persone, riduca le disuguaglianze e promuova la giustizia sociale, anche attraverso le opportunità che l’Europa offre» dichiara il presidente di Asprom, Pasquale Tridico.

«Asprom sarà un incubatore di idee per il nostro Sud. Intendiamo aggregare competenze e professionalità trasversali, di diversa provenienza politica e territoriale, metterle in rete, e dare in questo modo il nostro contributo per supportare talenti, potenzialità, progetti virtuosi per il Meridione. Vogliamo essere un punto di riferimento attraverso convegni, momenti di studio, ma anche proposte da presentare nei differenti livelli istituzionali», afferma Mimmo Talarico, direttore di Asprom.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato