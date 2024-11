Incidente in motocross a Gioia Tauro, muore il 21enne originario di Vibo Marina

la tragedia

VIBO VALENTIA Non ce l’ha fatta il il giovane di 21 anni rimasto ferito gravemente in un incidente in motocross a Gioia Tauro. Oggi, intorno alle 13, è stata dichiarata la morte cerebrale per Matteo Mazzitelli, originario di Vibo Marina, dove viveva insieme ai genitori. Il 4 novembre, mentre si stava allenando su una pista per motocross nel comune Reggino, ha perso il controllo del mezzo, rimanendo gravemente ferito per l’impatto violento. Il giovane è stato poi trasferito in elisoccorso al Gom di Reggio Calabria, dove è stato ricoverato fino alla tragica notizia di oggi. Attonite le due comunità a cui il giovane era legato, quella di Vibo Marina e quella di Briatico, paese originario dei genitori.

