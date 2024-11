Presentata a Vibo la quinta edizione del premio sportivo “Salvatore La Gamba” – FOTO

l’evento

VIBO VALENTIA Un parterre di ospiti di alto livello, un premio realizzato dalle preziose mani del Maestro orafo Michele Affidato e una serata dedicata al mondo sportivo. È stato presentato questa mattina, nelle sale del Palazzo Luigi Razza di Vibo Valentia, il premio Salvatore La Gamba, dedicato al dirigente sportivo ed appassionato di sport scomparso anni fa. Giunto ormai alla quinta edizione, in passato il riconoscimento è stato dato a personalità di spicco come il campione del mondo Simone Perrotta o il neocampione olimpico e allenatore della pallavolo Julio Velasco. Alla presenza del sindaco di Vibo Enzo Romeo, dell’assessore Stefano Soriano e dell’organizzatore Francesco La Gamba, è stato lanciato l’evento che si terrà il prossimo 11 novembre a Palazzo Gagliardi dalle ore 17:30.

Il programma e gli ospiti della serata

La serata, che sarà condotta dai giornalisti Rinaldo Critelli e Stefania Scarfò, vedrà la partecipazione di diversi ospiti: il giornalista Sky Gianluca Di Marzio, l’ex presidente del Napoli di Diego Maradona Corrado Ferlaino, il procuratore sportivo Davide Lippi, l’ex portiere di Torino, Inter e Italia Lido Vieri e l’attaccante del Catanzaro Pietro Iemmello. Parteciperanno alla premiazione anche il vescovo Attilio Nostro, il vicepresidente della Lega Nazionale Dilettante Area Sud Saverio Mirarchi e i rappresentanti della Accademia Inter.







Presentato il premio in Comune

Il sindaco di Vibo Enzo Romeo, nel corso del suo intervento, ha esordito con un plauso all’organizzatore dell’evento, nonché figlio del dirigente sportivo a cui è dedicato il premio. «Un impegno prezioso sia nel ricordo del papà che per la città stessa, perché ci dona la possibilità di ospitare figura di valore ed emblematiche dello sport». Il primo cittadino cita in particolare Lido Vieri, campione d’Europa con l’Italia nel 1968 e vicecampione del mondo ai mondiali successivi, «e che ha fatto una scelta bellissima di vita, che è venire a “riposarsi” e a stare nella nostra provincia. Vederlo per le strade di Vibo è una cosa che mi inorgoglisce». Anche l’assessore Soriano ringrazia gli organizzatori dell’evento per «quella che è anche un’opportunità per i giovani di incontrare chi vive di sport tutti i giorni».

Legare eccellenze sportive e territorio

Una quinta edizione in cui, spiega Francesco La Gamba, «abbiamo deciso di legare le eccellenze sportive e il nostro territorio. Faremo vedere agli ospiti le nostre bellezze paesaggistiche, storiche e magari fargli assaggiare anche qualcuno dei nostri prodotti». Tante le figure di spicco premiate in passato: oltre ai già citati Perrotta e Velasco, anche il presidente della Fiorentina Rocco Commisso, il giornalista Francesco Repice e Pippo Callipo. «Il premio sarà realizzato dal maestro orafo Michele Affidato, che realizza premi importantissimi come quelli del festival di Sanremo. E stiamo anche preparando una sorpresa, un ospite importante che cerchiamo di portare a Vibo». (redazione@corrierecal.it)

