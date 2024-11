Dal Mit 2 milioni di euro per il completamento della caserma dei Carabinieri di Bruzzano Zeffirio

i fondi

Fondi a sostegno delle Forze dell’Ordine in arrivo dal Mit di Matteo Salvini per la Calabria. In particolare, il dicastero guidato da Salvini ha ufficializzato lo stanziamento di 2 milioni di euro, per il 2024, per il completamento della nuova Caserma dei Carabinieri di Bruzzano Zeffirio. «Vogliamo confermare – ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti – il nostro massimo sostegno, con scelte concrete, per donne e uomini in divisa che rischiano la vita per difendere il nostro Paese».

