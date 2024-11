Guardia di finanza, la visita del generale Maggiore al comando regionale della Calabria

l’incontro

CATANZARO Il comandante interregionale dell’Italia Sud-Occidentale della Guardia di Finanza, generale di Corpo d’Armata Antonino Maggiore, si è recato in visita alla Caserma “Pietro Laganà”, sede del comando regionale Calabria di Catanzaro. «Accolto dal comandante regionale, generale di divisione Gianluigi D’Alfonso, – si legge in una nota – l’alto Ufficiale, dopo gli onori di rito, ha rivolto un indirizzo di saluto ai comandanti provinciali e del Reparto Operativo Aeronavale, nonché ad una folta rappresentanza di Ufficiali e personale I.S.A.F. dello staff dello stato maggiore del comando regionale e del reparto T.L.A. Calabria, delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari della regione ed alcuni membri dell’Associazione Nazionale Finanzieri in congedo di Catanzaro e Lamezia Terme. Il generale D’Alfonso ha poi presentato il briefing istituzionale illustrando gli aspetti salienti relativi alla gestione del personale ed alla logistica, soffermandosi sulle principali attività operative svolte dai reparti dipendenti».

Il generale «ha espresso parole di considerazione ed apprezzamento per la straordinaria professionalità, l’esemplare impegno e l’altissimo senso del dovere e di attaccamento all’istituzione, dimostrati dalle Fiamme Gialle calabresi, rappresentati per l’occasione anche dai Comandanti dei nuclei di polizia economico finanziaria, dai gruppi territoriali ed alcuni Reparti aeronavali, nella tutela della legalità e nel contrasto agli illeciti, come dimostrano i significativi risultati raggiunti». Nel pomeriggio, il comandante interregionale si è intrattenuto con le più alte autorità istituzionali regionali.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato