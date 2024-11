Castrovillari, si schianta in parapendio contro una roccia: un morto

il dramma

COSENZA Tragedia a Castrovillari dove questa mattina un uomo, P.C. (cl. ’67) si è schiantato contro una roccia, a bordo di un parapendio, ed è morto sul colpo. Secondo le prime informazioni, l’uomo sarebbe partito dalla pista di parapendio di Contrada Petrosa, poi lo schianto fatale nella zona Conca del Re. Si attende autorizzazione del magistrato di turno e medico legale per il recupero della salma. Sul posto sono intervenuti i sanitari e i Vigili del fuoco ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.