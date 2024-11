Lomonaco: «Attivo in Calabria il Fondo di Sostegno alle vittime di reato»

il contributo

REGGIO CALBRIA E’ un significativo segnale di coesione sociale lo stanziamento di 32.000 euro per aiutare le vittime di reato confluito nell’apposito “Fondo di Sostegno alle vittime di reato”, messo a disposizione del Progetto “Calabria Riparativa”, gestito dal Centro Calabrese di Solidarietà ETS di Catanzaro in partenariato con il CISME Soc. Coop. di Reggio Calabria, e finanziato dalla Cassa delle Ammende e dalla Regione Calabria.

Obiettivo del “Fondo di Sostegno alle vittime di reato”, invece, è quello di impedire, o quanto meno ridurre al minimo, la marginalizzazione che le vittime subiscono all’interno del sistema giudiziario e della comunità, puntando a sostenerle nelle difficoltà che esse incontrano nel processo di ricostruzione delle loro storie dopo il reato.

«Il concetto di giustizia penale riparativa – come la intendiamo oggi – è strettamente legata a all’esigenza di sanare l’offesa attraverso azioni utili alla vittima, sia essa una persona fisica, una collettività più o meno estesa di persone o la comunità in senso lato.

Come ci ricorda Zagrebelsky: “il crimine determina una frattura nelle relazioni sociali. In una società che prenda le distanze dall’idea del capro espiatorio, non dovrebbe il diritto mirare a riparare quella frattura?. Si tratta di una prospettiva nuova e antichissima al tempo stesso, che potrebbe modificare profondamente le coordinate con le quali concepiamo il crimine e il criminale: da fatto solitario a fatto sociale; da individuo rigettato dalla società a individuo che ne fa pur sempre parte, pur rappresentandone il lato d’un rapporto patologico», dice il Garante regionale per la tutela delle vittime di reato, l’avvocato Antonio Lomonaco.

«Il fatto che oggi vi sia anche un riconoscimento economico è importante non solo per l’entità in sé di quanto destinato, ma perché a tutti gli effetti viene riconosciuto un diritto finora tropo spesso sottaciuto proprio a causa delle difficoltà incontrate da chi doveva farlo valere».