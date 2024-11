A Cosenza arriva la quarta edizione di “Seconda Chance”, la Fiera del riuso di Munizza Social Club

l’evento

COSENZA Ritorna l’evento più “sostenibile” e atteso della città di Cosenza.

Sabato 16 novembre, infatti, a partire dalle ore 10, presso Piazza Arenella a Cosenza, si svolgerà la quarta edizione di “Seconda Chance”, una fiera dell’usato che permetterà di dare una seconda opportunità agli oggetti non più necessari ma in buone condizioni, altrimenti destinati alla discarica, che ciascuno si trova in casa.

Il Garage Sale, organizzato dal Munnizza Social Club, in collaborazione con Lotta Senza Quartiere, è il market etico che promuove il consumo responsabile. Un punto di riferimento per lo shopping consapevole e fucina di nuove mode e tendenze.

Ogni appuntamento di Seconda Chance è un cantiere creativo da scoprire tra abbigliamento vintage, secondhand, musica, laboratori per grandi e piccini ed ottimo cibo.

Il successo della manifestazione è dovuto al grande numero degli spazi espositivi, al rapporto qualità/valore degli oggetti proposti, ma anche e soprattutto all’atmosfera di convivialità che si intende creare, avendo come obiettivo la costruzione di relazioni che possa condurre a visioni condivise nell’intendere l’ambiente come bene comune.

Durante la giornata saranno, inoltre, proposti tante attività e laboratori aperti a tutti. “In bici verso seconda chance”: un’allegra carovana, organizzata dalla Ciclofficina, accompagnerà in bicicletta chiunque voglia recarsi al mercato del riuso di Seconda Chance. Si partirà alle 11, dalla sede del Munnizza Social Club, ex officine FdC, e, attraverso una rilassante pedalata, adatta anche alle famiglie, si arriverà presso piazzale dell’Arenella. Alle 12 sarà il momento di “LibLab”, un’attività dedicata alla creatività, condotta da Marta della libreria Raccontami. Un’occasione per stimolare l’immaginazione attraverso attività manuali con materiali riciclati. Infine, alle 13.30, “Stampa senza pressa” , un laboratorio tipografico e di arti grafiche, a cura della Stamperia artigiana Senza Pressa, in cui sarà possibile restaurare vecchi quaderni in formato A3, A4 e A5, attraverso copertine stampate e rilegate al momento, utilizzando la tipografia a caratteri mobili, la xilografia, la linoleografia e la serigrafia. Porta il tuo vecchio quaderno da restaurare.







Alla fiera saranno ammessi articoli di vario genere, tra cui abbigliamento, libri, giocattoli e piccoli mobili, purché idonei per una seconda vita.

È possibile prenotare uno spazio gratuito per vendere oggetti non più necessari ma in buone condizioni, contattando il 348 9847303 o il 388 7924137.

LEGGI ANCHE

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato