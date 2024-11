Mille euro di multa per il Catanzaro, squalificato per un turno Kevin Marulla

calcio serie b

ROMA Sono sette i giocatori squalificati dal giudice sportivo in Serie B, tutti per una giornata, dopo le partite del 13mo turno di campionato. Si tratta di Lika Lochoshvili (Cremonese), Alessandro Salvi (Cittadella), Salvatore Burrai (Mantova), Davide Adorni (Brescia), Ahmad Benali (Bari), Marius Mihai Marin (Pisa), Petar Stojanovic (Salernitana). Ammenda di 1.000,00 euro al Catanzaro «per avere suoi sostenitori, al 2° del secondo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS». Tra gli allenatori, squalifica per una giornata per Rolando Marano (Brescia) «per avere, al termine della gara Brescia-Cosenza, sul terreno di giuoco, rivolto una critica irrispettosa all’Arbitro». Tra i dirigenti, squalifica per un turno per Kevin Marulla (Cosenza) «per avere, al 51° del secondo tempo, dopo la segnatura di una rete da parte della propria squadra, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti degli avversari».

