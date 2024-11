Un 22enne muore dopo l’anestesia per un intervento al setto nasale

cronaca

ROMA La procura della Repubblica di Roma, ha aperto un fascicolo d’indagine, con l’ipotesi di reato di omicidio colposo, dopo la morte di una ragazza di 22 anni, di nome Margaret Spada originaria di Lentini in provincia di Siracusa. La ragazza, secondo quanto apprende l’agenzia LaPresse, sarebbe deceduta il 7 novembre scorso, dopo alcuni giorni di coma in cui era caduta il 4 novembre, subito dopo che gli era stata praticata, in una clinica romana, l’anestesia per sottoporsi ad un intervento di rinoplastica. Le indagini sono coordinate dal sostituto procuratore Erminio Amelio. “Domani” – spiega all’agenzia LaPresse l’avvocato, Alessandro Vinci, legale della famiglia Spada – ” ci recheremo in procura a Roma per la nomina dei consulenti medico legali per l’autopsia”. La procura ha disposto il sequestro delle cartelle cliniche.