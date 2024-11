A CHIARE LETTERE | Il boom dell’eolico e il recinto chiuso dopo che i buoi sono scappati – VIDEO

IL FORMAT

LAMEZIA TERME Il tema dell’eolico “selvaggio” e della deregulation che ha finora caratterizzato la Calabria è al centro della rubrica settimanale “A Chiare Lettere” di Antonio Cantisani, andata in onda su “L’altro Corriere Tv” dopo il tg delle 14,20. «Alcuni consiglieri regionali di maggioranza – si evidenzia “A Chiare Lettere” – hanno presentato una proposta di legge che prevede limiti più stringenti all’installazione di impianti di energia rinnovabile, come le pale eoliche in Calabria. Analoga iniziativa legislativa è stata adottata un paio di mesi fa dal consigliere regionale del Pd Ernesto Alecci. Si auspica che finalmente si approvi un testo che mette un freno all’eolico selvaggio e sfrenato, alle speculazioni e alla devastazione del territorio. Purtroppo però la Calabria arriva con almeno 10 anni di ritardo, chiudendo il recinto dopo che i buoni sono scappati».

