Spaccio, arrestato un 29enne a Marina di Gioiosa Jonica

I CONTROLLI

REGGIO CALABRIA Nell’ambito di un servizio finalizzato alla ricerca di sostanze stupefacenti svolto nei giorni scorsi, gli Agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Siderno hanno arrestato un 29enne italiano in flagranza del reato di detenzione di sostanza stupefacente per fini di spaccio. Il provvedimento pre-cautelare è stato adottato a seguito di una perquisizione domiciliare effettuata nel comune di Marina di Gioiosa Jonica, che ha portato al rinvenimento di circa mezzo chilogrammo di marijuana, di bilancini di precisione, buste di cellophane utilizzate per il confezionamento della droga, e circa 1.000 euro, suddivisi in banconote di piccolo taglio, verosimilmente provento dell’attività di vendita dello stupefacente. Nei confronti del ventinovenne, gravato da precedenti per reati specifici, l’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto e, contestualmente, applicato la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Marina di Gioiosa Jonica.

