Emergenza idrica a Catanzaro, Sorical: «Rilevanti investimenti per la condotta»

la replica

CATANZARO «Negli ultimi anni sono stati diversi i cantieri per la messa in sicurezza dell’acquedotto Simeri Passante, che alimenta l’impianto di potabilizzazione di Santa Domenica di Catanzaro. La condotta lunga 14 chilometri risultò fortemente danneggiata dagli eventi alluvionali del 2009, dell’autunno 2013 e poi di gennaio 2017. Sorical ha già effettuato rilevanti interventi di risanamento e varianti di tracciato negli anni trascorsi con proprie risorse con coperture finanziarie entro il proprio bilancio che hanno ridotto considerevolmente le frequenze di rottura, di una condotta, precisiamo che ha 60 anni di vita». Lo afferma l’amministratore unico di Sorical, Cataldo Calabretta, con riferimento a quanto emerso oggi dalla conferenza stampa del sindaco Nicola Fiorita e dell’assessore Pasquale Squillace sull’ultima emergenza idrica a Catanzaro. Con il Corriere della Calabria, Calabretta ha fatto il punto sugli investimenti sulla condotta che serve gran parte della città di Catanzaro ed è stata interessata dall’ultima rottura, ora riparata: «Nel 2020 – spiega l’amministratore di Sorical – sono stati completati altri 2 interventi di riposizionamento e costruzione di argini a protezione della condotta a forte rischio rottura in caso di aumento della portata dei fiume Alli. Questi ultimi lavori sono stati finanziati dalla Regione Calabria per un importo di 1,1 milioni di euro e fanno parte di un progetto più ampio di messa in sicurezza della condotta, posata, ribadiamo, per la quasi totalità del suo tracciato di circa 16 km, lungo l’area golenale destra del fiume Alli. Inoltre Sorical ha effettuato la messa in sicurezza delle vasche di Magisano e dell’impianto di rilancio. Infine – spiega Calabretta – un altro intervento è in corso nell’ambito della messa in sicurezza della strada Sp 25 che vede soggetto attuatore la Provincia di Catanzaro di un ulteriore finanziamento della Regione Calabria. Sorical, infine, ha inserito nella nuova pianificazione consultabile sul sito del Mit Direzione dighe il rifacimento dell’Ipot Santa Domenica e la messa in sicurezza delle vasche di Magisano per un investimento complessivo di circa 16 milioni di euro». (c. a.)

