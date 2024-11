Cosenza, arrestato in flagranza per detenzione di droga

l’intervento

COSENZA Nel pomeriggio dello scorso 17 novembre, personale in servizio presso quest’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ha tratto in arresto un diciottenne, con precedenti. In particolare, gli agenti della Squadra Volante di questa Questura, diretta dal Questore della Provincia di Cosenza, Giuseppe Cannizzaro, in transito su una nota via del centro cittadino nell’ambito di servizi di prevenzione e controllo del territorio, notavano un soggetto appiedato che, alla vista della Volante, aumentava palesemente la marcia al fine di eludere il controllo.

Il medesimo, raggiunto dagli operanti, veniva sottoposto a perquisizione personale che sortiva esito positivo, atteso il rinvenimento, all’interno delle tasche del giubbotto che aveva al seguito, di 3 panetti contenenti sostanza stupefacente del tipo hashish, 27 involucri, debitamente confezionati in involucri di cellophane, contenenti sostanza del tipo hashish, oltre ad un bilancino di precisione. Gli operatori, atteso l’ingente quantitativo di sostanza stupefacente rinvenuta, estendevano, pertanto, la perquisizione presso l’abitazione, che sortiva esito positivo atteso il rinvenimento di una busta di cellophane, con all’interno altra sostanza vegetale stupefacente di tipo marijuana, un coltello da cucina intriso di sostanza stupefacente, oltre a banconote di diverso taglio e materiale atto al confezionamento. Per i fatti sopra esposti, il soggetto veniva tratto in arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente (per un totale complessivo di grammi 400,97 di hashish e 31,952 grammi di marijuana rinvenuti) e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari in attesa di giudizio, laddove – a seguito di udienza di convalida dell’arresto avvenuta in data odierna – veniva sottoposto alla misura dell’obbligo giornaliero di presentazione alla pg.