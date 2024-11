Scienza e Medicina nell’arte, il fascino della “Iconodiagnostica”

l’iniziativa

CATANZARO Quando la scienza e la medicina incontrano l’arte, si svelano aspetti misteriosi e affascinanti che arricchiscono il campo della conoscenza. È questo l’obiettivo del convegno organizzato dal Lions Club Catanzaro Host, presieduto da Pietro Maglio, con il patrocinio della Camera di Commercio di Catanzaro-Crotone-Vibo dal titolo “Scienza e Medicina nell’Arte: Iconodiagnostica”, che si terrà sabato 23 novembre alle ore 18:00s presso la sede della Camera di Commercio di Catanzaro. L’incontro esplorerà il campo affascinante dell’iconodiagnostica, una disciplina innovativa che applica le competenze mediche allo studio delle opere d’arte figurativa. Grazie all’approccio clinico e scientifico, in particolare attraverso l’analisi genetica, sono stati rivelati alcuni misteri nascosti nelle opere dei maestri del passato, offrendo nuove chiavi di lettura sia per l’arte che per la medicina. L’iconodiagnostica rappresenta un esempio di come la medicina possa intersecarsi con la cultura visiva, rivelando legami sorprendenti tra estetica, patologie e scienza Il prof. Michele De Simone, esperto in medicina e storia dell’arte, sarà il relatore principale e guiderà il pubblico in un viaggio attraverso il rapporto indissolubile tra arte e scienza. In particolare, il professor De Simone focalizzerà l’attenzione sull’origine evolutiva del senso estetico e sulla connessione tra arte e medicina nel XIX secolo, evidenziando come la cura medica possa avvalersi anche delle opere artistiche come strumento diagnostico. Il relatore esaminerà inoltre il ruolo delle patologie visibili nei dipinti, utilizzando queste immagini come spunti per diagnosi, con un’analisi che potrà riguardare anche patologie mentali. L’evento rappresenta un’opportunità unica di riflessione sul valore interdisciplinare della medicina e dell’arte e si propone come un’occasione di approfondimento e sensibilizzazione riguardo a tematiche di grande interesse, non solo per gli appassionati di arte, ma anche per chi opera nel settore medico e scientifico.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato