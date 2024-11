A Taurianova un convegno sull’apicoltura e sulla salvaguardia della biodiversità per un futuro sostenibile

l’incontro

TAURIANOVA Il mondo affascinante della Api e la loro fondamentale azione per la conservazione della biodiversità per un futuro sostenibile è il tema che il Club Lions di Taurianova “Vallis Salinarum” in collaborazione con il GAL Batir, Confagricoltura Calabria e la Consulta delle Associazioni e della Società Civile di Taurianova, hanno scelto per il convegno che si terrà sabato 23 novembre prossimo presso il salone polifunzionale “Aula Magistri” dell’Istituto Comprensivo “Sofia Alessio n. Contestabile – Monteleone – Pascoli di Taurianova. L’incontro si pone l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica, ed i giovani studenti in particolare, sui problemi ambientali, sulla salvaguardia della biodiversità, sulla complessa attività di impollinatori che le api compiono quotidianamente e promuovere, inoltre, l’identificazione della qualità dei prodotti delle api che vengono proposti sul mercati locali e nazionali.

Il programma

Dopo i saluti istituzionali del Dirigente Scolastico dell’I.C. Maria Concetta Muscolino, del Presidente del Gal Batir Emanuele Oliveri, del Responsabile XI Circoscrizione Lions Club Service “Salviamo le Api e salveremo il mondo”, del Presidente del Club Lions di Taurianova Angelo Politi e del Presidente Zona 26 Lions Club si entrerà nel vivo del convegno con gli interventi di illustri relatori. Interverranno nell’ordine: Daniela Simeone, componente della commissione Biodiversità della Regione Calabria; Giuseppe Rotiroti, Presidente del Consorzio Nocciola Bio Calabria; Carlo Bova, apicoltore del Comune di Amaroni “Città del Miele”; Giovanni Palumbo, Dirigente Settore “Ambiente e Zootecnica” del Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale della Regione Calabria. Concluderà l’importante evento il Presidente della XI Circoscrizione Lions Club Giovanni Barone. Il convegno rientra nel progetto dei Service che il Distretto 108 Ya Lions International ha programmato per l’anno sociale e si pone l’obiettivo di contribuire con consapevolezza all’importanza delle Api per il mantenimento degli ecosistemi, tenuto conto che ultimamente si parla tanto di questi piccoli insetti, molto operosi, che non sono solo produttori di miele, ma contribuiscono al benessere della vita di tutti noi e della biodiversità, in quanto principali impollinatori del nostro ecosistema e portatori di informazioni preziose sulla qualità ambientale.

