Serie B, ancora un pareggio per il Catanzaro: contro il Mantova finisce 2-2

il risultato

CATANZARO Ancora “pareggite” per il Catanzaro che al Ceravolo contro il Mantova confeziona un 2-2 rimontando due volte lo svantaggio. I calabresi si presentano con due novità sugli esterni: dentro Ceresoli e Seck, mentre davanti torna Biasci accanto a Iemmello. Nel Mantova non c’è lo squalificato Burrai, dentro Artioli, mentre tra i trequartisti si posizionano anche Mancuso e Bragantini. Sono gli ospiti a partire forte già dai primi minuti sull’asse Fiori-Bragantini: la prima volta la punta non trova la porta per pochi centimetri, alla seconda occasione non perdona sfruttando anche il pasticcio difensivo tra Scognamillo e Pigliacelli. Partita vivace, con i giallorossi che si vedono subito annullare il pareggio di Seck per azione viziata da fuorigioco, mentre Bragantini sbaglia la misura di un pallonetto a porta sguarnita. I giallorossi guadagnano metri e raggiungono il pareggio al minuto 26: Seck crossa dalla destra e trova il colpo di testa vincente di capitan Iemmello. Redolfi si infortuna nel tentativo di anticiparlo ed è costretto ad uscire sostituito da Cella. Ancora il nove giallorosso da corner, per poco, non trova la doppietta di testa.

Il secondo tempo

Pronti via, inizia il secondo tempo ed è ancora lui a sciupare una ghiotta occasione su invito di Seck. L’esterno senegalese causa poi l’espulsione di Cella per un intervento a forbice. Alla lista delle occasioni si aggiunge anche la traversa colpita su punizione da Pontisso. Il Mantova colpisce allora di rimessa e sono sempre Fiori e Bragantini a confezionare il sorpasso. Il Catanzaro sembra sulle corde, ma dalla panchina Caserta pesca il jolly Buso che trova il gol con un destro preciso che sbatte sul palo e si insacca. Nel forcing finale i padroni di casa sfiorano il gol vittoria con Pittarello, al fischio finale un punto a testa per le compagini che restano appiedate, con un punto di distacco, a metà classifica.

Il tabellino

CATANZARO (3-5-2): Pigliacelli; Brighenti 5.5, Scognamillo 5.5, Bonini 5; Ceresoli 5.5 (24′ st D’Alessandro 6), Pontisso 6 (33′ st Petriccione), Pompetti 6 (33′ st Buso 7), Koutsoupias 5.5 (14′ st Coulibaly 6), Seck 6.5; Biasci 5.5 (14′ st Pittarello 6), Iemmello 6.5. In panchina: Dini, Turicchia, Compagnon, Brignola, Pagano, Volpe, Cassandro. Allenatore: Caserta 6

MANTOVA (4-2-3-1): Festa 6; Solini 5.5, Redolfi 6 (31′ pt Cella 4.5), Brignani 5.5, Radaelli 6.5 (30′ st Maggioni); Trimboli 6, Artioli 6 (30′ st Wieser); Fiori 7, Mancuso 6 (17′ st De Maio 6), Bragantini 7.5 (30’st Fedeli); Mensah 6. In panchina: Sonzogni, Botti, Bani, Debenedetti, Galuppini, Fedel, Panizzi, Aramu. Allenatore: Possanzini 6

ARBITRO: Monaldi di Macerata 6 RETI: 7′ pt Bragantini, 26′ pt Iemmello, 20′ st Bragantini, 34′ st Buso. NOTE: terreno in buone condizioni, spettatori 8089. Espulso al 15’st Cella per gioco violento. Ammoniti Scognamillo, Solini, Koutsoupias, Trimboli, Fiori, De Maio, Brighenti, Mensah. Angoli 8-3. Recupero: 3′, 6′.

