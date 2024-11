Campionati italiani agonistici in vasca corta, a Torino successo dell’Asd Nemo: è nella top ten italiana

nuoto

TORINO Si sono conclusi per l’Asd Nemo Cosenza i Campionati italiani agonistici di nuoto in vasca corta svolti a Torino dal 22 al 24 novembre.

La compagine bruzia è composta da otto atleti, capitanati da Bruno Aloe: con lui Alessio Cesario, Giuseppe Bianchi, Andrea Giordano, Gabriele Salerno, Paolo Bellizzi, Andrea Gaudio e Francesco Salerno (ultimi tre all’esordio), accompagnati dai tecnici Daniele Maletta e Pierluigi Mazza.

Ottimi i risultati ottenuti in vasca dagli atleti calabresi, che si classificano nella top ten italiana nelle varie specialità, nota di merito per il più piccolo della spedizione, campione italiano sui 50 dorso e vice campione italiano sui 50 stile libero.

«Siamo orgogliosi delle nostre vittorie e delle capacità dei nostri ragazzi ad affrontare un campionato così importante! Oltre al valore sportivo i ragazzi si sono resi protagonisti di momenti di svago nella città torinese, dimostrando una meravigliosa autonomia personale. Questo percorso ci dà forza che l’ obiettivo sportivo può rendere i nostri atleti autonomi nella vita quotidiana e far sì che ogni limite si più superare».