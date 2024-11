«Il Ponte? Andava fatto da una vita». Salvini rilancia il progetto. «Creerà 120mila posti di lavoro»

l’intervento

«Tecnicamente non ci sono motivi ostativi al Ponte sullo Stretto, purtroppo in Italia si fa ideologia su tutto e siamo probabilmente uno fra i pochi pochi Paesi al mondo che riesce a fare ideologia anche sulle opere pubbliche».

Lo dice il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, all’evento di Unioncamere ‘Il Ponte sullo Stretto e l’impatto sociale, economico e ambientale: dalla progettazione all’analisi costi-benefici’, a Roma. «Tutto costa ma produrrà maggiori benefici rispetto al costo, è un’opera che porterà più soldi allo Stato di quanto lo Stato non ne abbia investiti, quindi – ha aggiunto – andiamo avanti e io auguro a tutti noi di riuscirci». E ancora: «Persino la Commissione europea dà una parte di cofinanziamento per la progettazione e ci dice che l’Italia è in ritardo, che avremmo dovuto già aver finito il ponte e che si aspettavano che collegassimo Palermo a Helsinki passando da Roma a Milano e Berlino, ma da una vita fa».

«L’approvazione del progetto definitivo del Ponte di Messina arriverà a dicembre». Lo aveva confermato il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, intervistato a ‘Giù la maschera’ su Radio Uno. «Ci stiamo lavorando, soprattutto perché, secondo stime della società, creerà 120.000 posti di lavoro, non solo in Sicilia e Calabria ma in tutta Italia».