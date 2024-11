Tregua tra Israele e Libano

dal mondo

Il gabinetto di sicurezza israeliano ha votato a favore di un accordo di cessate il fuoco, a partire dalle ore 10 locali (ore 9 in Italia), per porre fine ai combattimenti con Hezbollah in Libano. Lo ha detto un funzionario israeliano alla Cnn. La proposta mira a raggiungere una cessazione delle ostilità di 60 giorni con Hezbollah che potrebbe costituire la base di una tregua duratura. Hezbollah, in serata, ha rivendicato gli attacchi contro le truppe nel nord di Israele nella tarda serata di oggi in concomitanza con la notizia di un cessate il fuoco tra il movimento libanese e Israele dopo oltre un anno di ostilità e due mesi di guerra totale. In dichiarazioni separate, Hezbollah, sostenuto dall’Iran, ha affermato che i suoi combattenti hanno preso di mira “un raduno di forze nemiche israeliane” oltre il confine, a Shtula e a Kiryat Shmona, ciascuno con “una salva di razzi”.

Nei prossimi giorni gli Stati Uniti “lanceranno una nuova iniziativa insieme a Turchia, Egitto, Qatar, Israele e altri Paesi per raggiungere il cessate il fuoco a Gaza e la liberazione degli ostaggi nelle mani di Hamas”. Lo ha annunciato Joe Biden alla Casa Bianca. La tregua di oggi, ha detto il presidente, “ci avvicina alla realizzazione di un’agenda permanente che ho spinto per la regione durante tutta la mia presidenza, una visione per il futuro del Medioriente”.