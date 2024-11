Cosenza, a Pisa con l’assenza pesante di Florenzi: Alvini sfida i toscani senza il suo talento

calcio serie b

COSENZA Domenica pomeriggio il Cosenza scenderà in campo in quel di Pisa, reduce da una sorprendente sconfitta contro la Carrarese. La squadra di Massimiliano Alvini si prepara ad affrontare i toscani in una partita che si preannuncia tutt’altro che semplice, con un’assenza che pesa come un macigno: quella di Aldo Florenzi, squalificato per un turno dal giudice sportivo.

Il giovane talento sardo, classe 2002, è stato uno dei punti di forza della squadra rossoblù in questo primo scorcio stagione, dopo un paio di anni sotto le aspettative anche a causa di infortuni che ne hanno condizionato il rendimento. Quest’anno, infatti, Florenzi sta finalmente mostrando tutto il suo potenziale, trascinando il Cosenza nella lotta per la salvezza, che si è fatta ancora più ardua a causa della penalizzazione di 4 punti in classifica. La sua mancanza, dunque, rappresenta una preoccupazione non da poco per Alvini, che dovrà fare a meno di uno degli uomini più in forma e determinanti della squadra.

In vista della partita contro il Pisa, il tecnico potrebbe optare per una soluzione tra Rizzo Pinna e Ciervo. Rizzo Pinna, autore di un assist prezioso per Mazzocchi in occasione del gol del pareggio contro il Modena, sembra essere in vantaggio. Da verificare le condizioni di Venturi, Zilli e Strizzolo, i primi due out per infortunio nella gara contro il Modena di venerdì scorso, mentre il terzo è stato costretto a lasciare il campo anzitempo per un problema muscolare.

Il Cosenza si prepara dunque a una partita cruciale. Con una classifica ancora incerta e una salvezza da conquistare a tutti i costi, il gruppo rossoblù dovrà trovare nuove forze per affrontare un Pisa che cercherà un pronto riscatto dopo la brutta battuta d’arresto subita lo scorso sabato. (redazione@corrierecal.it)

