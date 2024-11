Nesci: «Via libera definitivo alla nuova Commissione Ue»

la nota

STRASBURGO «Oggi, durante il voto che si è svolto a Strasburgo, è stato dato il via libera definitivo alla nuova Commissione Europea, ufficializzando così l’elezione di Raffaele Fitto a Vice Presidente Esecutivo con delega alla coesione e riforme». E’ quanto dichiara, in una nota, Denis Nesci Coordinatore ECR della Commissione REGI del Parlamento Europeo.

«Questo prestigioso incarico – dichiara Denis Nesci – rappresenta un’importante vittoria per l’Italia e un riconoscimento del valore del nostro Paese all’interno delle istituzioni europee, merito della straordinaria azione politica del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni». «La nomina di Fitto – continua – è il risultato del suo instancabile impegno e della sua visione strategica, che hanno sempre messo al centro la necessità di garantire una coesione reale tra le diverse regioni europee. Desidero esprimere la mia più sincera felicitazione a Raffaele Fitto per questo importante traguardo. La sua esperienza e la sua determinazione saranno decisive per promuovere politiche che favoriscano lo sviluppo delle nostre comunità». «Sono certo – conclude – che, sotto la sua guida, l’Europa potrà costruire un futuro più coeso per tutti i cittadini».