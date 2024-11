La Bcc della Calabria Ulteriore porta l’educazione finanziaria nelle scuole della Calabria

l’iniziativa

LAMEZIA TERME La BCC della Calabria Ulteriore rinnova il suo impegno per l’educazione finanziaria dei giovani, organizzando, anche quest’anno, una serie di incontri formativi nelle scuole superiori del territorio. Durante il mese dell’educazione finanziaria, sono stati affrontati temi cruciali per lo sviluppo della consapevolezza economica dei ragazzi, grazie a un percorso che mira a fornire loro strumenti concreti per gestire al meglio le proprie finanze personali.Gli incontri con gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado si sono tenuti in quattro Istituti Scolastici della regione, dalle 9:00 alle 13:00:

Polo Liceale “M. Guerrisi – V. Gerace” di Cittanova – 14 novembre

Liceo Statale “Vito Capialbi” di Vibo Valentia: 19 novembre

Liceo Classico Statale “Pitagora” di Crotone – 22 novembre

Istituto Tecnico Tecnologico Statale “G. Scalfaro” di Catanzaro – 26 novembre

Durante ogni incontro, esperti della BCC della Calabria Ulteriore hanno discusso temi di grande rilevanza come il valore del risparmio, la gestione del budget personale, l’utilizzo consapevole della monetica e dei pagamenti digitali, e l’importanza di prevenire le truffe, specialmente online.La BCC della Calabria Ulteriore crede fermamente che promuovere una cultura finanziaria sana e responsabile sia un valore fondamentale, strettamente legato alla sua missione. Questa iniziativa risponde alla volontà della banca di sostenere le nuove generazioni, rendendole più consapevoli e preparate a gestire le proprie risorse. Un’azione che si inserisce nei principi fondanti della nostra Banca: sostenere il territorio, rafforzare il tessuto sociale, e promuovere una crescita economica inclusiva e attenta alle persone.L’educazione finanziaria diventa così un mezzo per realizzare una forma di sussidiarietà concreta, attraverso la quale BCC della Calabria Ulteriore contribuisce a creare un futuro in cui ciascuno possa costruire il proprio benessere, rafforzando al contempo la comunità in cui vive.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato