Prefettura e Camera di Commercio di Reggio Calabria incontrano gli imprenditori

l’iniziativa

REGGIO CALABRIA La Prefettura e la Camera di commercio di Reggio Calabria hanno avviato un percorso di collaborazione che le vede attivamente impegnate sul territorio metropolitano in visite aziendali e incontri con gli imprenditori reggini. Un percorso che muove dalla volontà di conoscere più da vicino le realtà imprenditoriali e le politiche aziendali, e di ascoltare dalla voce degli imprenditori gli ostacoli con cui quotidianamente devono confrontarsi. Il Prefetto Clara Vaccaro, accompagnata dal Capo di Gabinetto Marco Oteri, e il Presidente della Camera di commercio Antonino Tramontana, accompagnato dal Segretario Generale Natina Crea, hanno già visitato un primo gruppo di aziende reggine, traendo da questi incontri la consapevolezza che il nostro territorio è in grado di esprimere realtà imprenditoriali solide e strutturate; aperte all’innovazione, allo sviluppo e alla ricerca; attente alla sostenibilità; operative sui mercati internazionali e in grado di offrire opportunità di inserimento lavorativo ai giovani.

Le parole del Prefetto

Gli incontri hanno rappresentato anche un momento di confronto sulle problematiche e sulle criticità che ostacolano l’attività delle imprese e che sono legate in molti casi alle carenze infrastrutturali del territorio. Secondo il Prefetto Clara Vaccaro «la conoscenza del territorio, con le sue realtà imprenditoriali, è fondamentale per indirizzare le azioni di supporto e di sostegno per ogni percorso di legalità. La scoperta di realtà produttive caratterizzanti questa Città metropolitana è necessario per contribuire a modificare la narrazione del territorio reggino». «Siamo convinti che questa iniziativa possa contribuire a rafforzare il legame con le nostre imprese» ha dichiarato il Presidente della Camera di commercio Antonino Tramontana. «Vogliamo fare sentire ancora di più la nostra presenza accanto a loro, ascoltando le loro esigenze e supportandole nelle loro progettualità con i servizi e le opportunità che la Camera di commercio è in grado di offrire a tutte le imprese del territorio metropolitano».

