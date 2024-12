«Vicini alla Regione Calabria. In istruttoria la richiesta di stato di emergenza per l’area centrale»

il raduno a catanzaro

CATANZARO «Il Dipartimento della Protezione Civile e tutto l’intero sistema sono vicini alla Regione Calabria, al mondo delle strutture operative della Regione Calabria e al mondo del volontariato in caso specifico. Qui oggi festeggiamo insieme alle altre Regioni un momento conviviale dove tra l’altro si faranno anche attività operative tra Regioni. Noi siamo molto favorevoli alla sinergia tra Regioni, alla sinergia tra volontà e alla sinergia tra Paesi». A dirlo il Capo del Dipartimento nazionale della Protezione civile, Fabio Ciciliano, che insieme al ministro Nello Musumeci partecipa al Raduno interregionale di Protezione civile all’Università di Catanzaro. «La Calabria – ha poi aggiunto Ciciliano – è una regione molto complessa, ha tecnicamente tutti quanti i rischi, non solo quello geologico ma anche quello sismico, è una delle regioni più sismiche di Italia e quindi l’attività di prevenzione e soprattutto l’attività di preparazione dei sistemi di protezione civile sono fondamentali per la cura delle comunità».

Il punto sull’ultima alluvione

Ciciliano ha anche fatto il punto sull’iter, avviato dalla Regione, per la dichiarazione dello stato di emergenza dopo l’alluvione delle scorse settimane in Calabria, in particolare nell’area del Lametino: «L’evento è stato attenzionato dal Dipartimento della Protezione Civile all’esito della istanza e della richiesta che ha fatto il presidente della Giunta Regionale. In questo momento si stanno sviluppando tutte le attività istruttorie per fare in modo che poi, nel caso in cui le attività istruttorie ovviamente dovessero concludersi in maniera positiva, possano essere portate, in Consiglio dei Ministri per la dichiarazione solida dell’emergenza». Ciciliano ha infine fatto un plauso alla Regione Calabria per l’approvazione, nei mesi scorsi, della legge di riforma del sistema regionale di ProCiv: «Come si sa la protezione civile è materia di legislazione concorrente, quindi le Regioni normano in maniera autonoma e ovviamente sulla base delle proprie caratteristiche specifiche. È una cosa molto importante, sicuramente un passo iniziale di rinnovamento. Ovviamente il Dipartimento è vicino alla Regione Calabria, come tutte le altre regioni, per fare questo percorso comune di sinergia». (a. cant.)

