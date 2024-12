Futsal a Cosenza, in Championship è tempo di sorpassi

futsal

COSENZA Benvenuti al… Gran Premio Us Acli-iMARCOs. Tra gimcane, colpi di scena, sorpassi e controsorpassi prosegue la Championship. A guadagnare la testa della classifica è la Polisportiva Casali del Manco, che ha lottato per avere la meglio di misura su una tenace Accademia C5, battuta 4-3 (2 Reda, Saltino, Rizzuti; Grande, Mazzuca, Attanasio). Determinante il ko della San Giorgio Futsal sul campo del Conflenti (che ha una gara in meno (così come l’Esaro Next Gen United) nell’altro scontro diretto di giornata, terminato sempre 4-3 (3 Gagliardi, Cicco; 2 Cavallo, Scavello). Vittoria di personalità dello Sporting Casali del Manco sul campo del Lattarico C5: 8-3 (4 Covelli, 2 Franco, Quintieri, De Luca; Federico Trotta, Pietro Trotta, Balsano). Castiglione Cosentino corsaro in casa della Nuova Celico, superata 5-1 (3 Principe, Puia, Gaudio; Caputo). Gara spettacolare tra Esaro United Next Gen ed Fc Cutura, vittoriosa per 8-7 (5 Bruno, 3 De Luca; 4 Siciliano, 2 Campolongo, Cimino). L’ultimo colpo in trasferta di giornata l’ha messo a segno Mongrassano, che ha battuto 3-2 Futsal Capitano (Passarelli, Greco; Ricioppo, Currò, Antonucci).

Classifica: Polisportiva Casali del Manco 15; Conflenti* e San Giorgio Futsal 13; Sporting Casali del Manco 11; Fc Cutura e Castiglione Cosentino Futsal 9; Mongrassano 8; Accademia Calcio 7; Lattarico 6; Futsal Capitano 3, Nuova Celico 2; Esaro United Next Gen 1*. *una partita in meno.

Classifica marcatori: 15 Reda (Polisportiva Casali del Manco), Bruno (San Giorgio Futsal), Gagliardi (Conflenti) e Puia (Castiglione Cosentino) 14.

In Premier Armazem consolida il primato battendo la temibilissima Roglianese che tiene testa alla capolista, come dimostra il punteggio finale di 4-2: 2 Francesco Nardi, Costabile Cortese; 2 Iorno. Successo di misura importante per la Real Cannuzze che supera a domicilio Calabria Young per 2-1 (Pianese, Mazzuca; Parise). Grande prova della Giovanile Bianchi che mette a segno 13 gol in casa dell’Oratorio San Nicola. Mattatore di giornata Piccoli, autore di una tripletta. Doppiette per Muraca, Furgiuele e Maletta, gol singoli per Perri, Corrado, Marasco e Bianco. Grandissimo match, infine, tra Don Marano e Spezzano C5, concluso 5-4 per gli ospiti (Marasco, Barca, Scarcello, Fuscaldo, Bovienzo; 2 Massimilla, De Rose e Menervini). Rinviata la partita tra San Luca ed Esaro United.

Classifica: Armazem* 18, Spezzano C5, Roglianese* Real Cannuzze* e Soccer San Pietro 12, Esaro United, Don Marano 9, San Luca C5, Calabria Young* e Giovanile Bianchi* 6, Oratorio San Nicola* 0. *una partita in meno.

Classifica marcatori: 19 Massimilla (Don Marano), 13 Cortese (Armazem) e Marasco (Spezzano C5).

Tempo di sorprese in Corporate. Occhio alla novizia Bunx, che nel silenzio più assoluto sta viaggiando in testa alla classifica a punteggio pieno insieme a No.Do.S. Un risultato possibile grazie al successo contro la veterana Omnia È per 5-4 (2 Talarico, Ganci, De Marco, Tocci; 3 Tufa, Novellis). Viaggia col vento in poppa No.Do.S. che si è scatenata contro Green&Green sfoderando un perentorio 10-1 con tanto di gol… del portiere Amendolara, accompagnato dalla cinquina del solito Lucarelli e dalle reti singole di Genise, Tigani, Mazzuca, Andrioli. Di Morelli la rete della bandiera. Primo squillo per Sim Ingegneria che ha fatto registrare la sorpresa di giornata battendo la rivelazione di inizio stagione Barci Engineering per 5-3 (3 Basile, 2 Maletta; Paterno, Iantorno e un autogol). Torna terribile NTT Futsal, che ha battuto Hypro per 6-2 (Abduelrhman e Cerchiaro; 3 Principe, Demetrio Graziano e Capalbo). Chiude i conti un’ottima Disintegra, vittoriosa per 6-4 contro Retroscena Barbieri, che sta iniziando a entrare in “temperatura” come testimoni l’equilibrio e il punteggio conclusivo (2 Florio, Amoroso, Curia, Luci, Iorno; Santoro, Perri, Leone, Kridene).

Classifica: No.Do.S.D. e Bunx 9, Omnia È, Ntt Futsal e Barci Engeneering 6, Hypro, Sim Ingegneria e Disintegra Fc 3, Retroscena Barbieri 0.

Classifica marcatori: Tufa (Omnia È) 9; Iantorno (Barci Engeneering) 8; Lucarelli (No.Do.S.D.) 7.