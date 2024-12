Passa la sfiducia, cade il governo Barnier in Francia

la crisi

Emmanuel Macron si rivolgerà alla nazione domani alle 20. Lo ha reso noto l’Eliseo dopo il voto di sfiducia che ha fatto cadere il governo Barnier. Il governo di Michel Barnier è durato soltanto tre mesi: una mozione di sfiducia della gauche, votata anche dall’estrema destra di Marine Le Pen, è passata in Assemblée Nationale. E’ il secondo governo della Quinta repubblica francese rovesciato da una mozione di sfiducia dopo quello di Georges Pompidou nel 1962. La mozione di sfiducia ha fatto il pieno dei voti del Nuovo Fronte Popolare di sinistra, che l’aveva proposta, e del Rassemblement National di estrema destra insieme ai seguaci dell’ex Républicains Eric Ciotti, che l’hanno firmata con loro. La mozione è passata con 331 voti favore, la maggioranza era fissata a 289. L’annuncio è stato dato in Assemblée Nationale dalla presidente dei deputati Yael Braun-Pivet. Mathilde Panot, capogruppo de La France Insoumise, ha preso immediatamente la parola davanti alle telecamere, affermando che “Macron se ne deve andare” e che il partito di Jean-Luc Mélenchon è pronto ad “andare al potere con un programma di rottura” con il passato. Il presidente Emmanuel Macron, appena rientrato dall’Arabia Saudita dove era in visita di stato, intende nominare un successore entro poche ore.

