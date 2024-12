Elezioni comunali, Crotone al voto nella primavera del 2026

CROTONE Le elezioni amministrative al Comune di Crotone si terranno nella primavera del 2026. E’ quanto stabilisce una circolare esplicativa del ministero dell’Interno che ha disposto il ritorno «alla finestra temporale ordinaria del 15 aprile-15 giugno dell’anno successivo al compimento del quinquennio». Dunque in quei Comuni, come Crotone, dove si è votato nel secondo semestre del 2020, si tornerà alle urne nella primavera del 2026; mentre nei comuni che hanno votato nel secondo semestre del 2021, le elezioni sono fissate alla primavera del 2027. A Crotone lo slittamento delle elezioni a settembre 2020 era stato determinato dallo scioglimento anticipato del consiglio comunale per via delle dimissioni del sindaco al quale era subentrato il commissario e, inoltre, dalla pandemia da covid per cui lo stesso commissario aveva deciso un ulteriore slittamento.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato