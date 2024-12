Michele e Antonio Affidato insieme al Premio “Alleati con Te” contro ogni forma di violenza

l’evento

ROMA Si è svolto a Roma, in un’atmosfera di grande partecipazione presso la Casina di Macchia Madama, il Gala dell’Associazione “Alleati con Te”. L’evento, che ha visto come protagonisti la solidarietà, l’arte e l’impegno sociale, è stato ideato dalla giornalista Catia Acquesta e dedicato a chi si distingue, con il proprio impegno, a contrastare violenze e discriminazioni. Madrina dell’evento, l’attrice Maria Grazia Cucinotta che da anni è simbolo di sensibilità verso questi temi sociali. Il Premio “Alleati con Te” è nato per dare voce e riconoscere coloro che combattono la violenza in tutte le sue forme. L’edizione 2024 ha visto, tra l’altro, la partecipazione di personalità del mondo istituzionale, artistico e culturale, riunite per condividere un messaggio comune di speranza e cambiamento. Tra i protagonisti di questa edizione anche i maestri Michele e Antonio Affidato, che hanno realizzato dei bassorilievi in argento con la raffigurazione del logo “Alleati con Te”, riconoscimenti che sono stati consegnati a personaggi che si sono distinti nel sostenere iniziative nel sociale. Le loro opere, autentici capolavori, non solo testimoniano la loro abilità artistica, ma rappresentano anche un simbolo di rinascita e speranza. L’azienda Affidato, nota per la sua costante vicinanza a iniziative di solidarietà, ha ribadito il suo impegno nel sostenere cause che promuovono la giustizia sociale e i diritti umani, infatti Michele Affidato, da anni ricopre il ruolo di Ambasciatore Nazionale UNICEF Italia. Michele e Antonio Affidato, artisti anche della Santa Sede, con le loro creazioni, di alto valore simbolico, presenti in contesti culturali e religiosi di grande prestigio, sono da anni associati a iniziative benefiche che si svolgono in tutto il territorio nazionale. Tra i premiati, durante la serata condotta dal vice Direttore del Tg2 Elisabetta Migliorelli: il Prefetto di Brindisi Luigi Carnevale, l’attrice Maria Grazia Cucinotta, la conduttrice Paola Perego, il Vescovo Mons. Antonio Staglianò, la Dott.ssa Mariastella Giorlandino, il Presidente Canfapi Italia Cristian Camisa, il fotografo Claudio Porcarelli, la Presidente dell’Assemblea Capitolina Svetlana Celli, l’Assessore della Regione Lazio Massimiliano Maselli, i produttori Nando Moscariello e Maurizio Momi, il Generale dei Carabinieri Pietro Salsano, la Presidente del Brutium Gemma Gesualdi e ancora l’ad Nuccio Caffo, Daniela Poggi e Mariella Nava, Tiziana Foschi, Simona Izzo e Ricky Tognazzi, il Direttore dei Giornalisti Italia Carlo Maria Parisi, l’inviato speciale Rai Emilio Mancuso, il regista Valter d’Errico e la showgirl Laura Freddi. Regina della serata, come è stata definita da Catia Acquesta, Antonietta Proietti, che due anni fa è sopravvissuta ad una brutale aggressione del suo compagno dopo 20 anni di convivenza. Durante la serata non sono mancati momenti di moda con la sfilata degli abiti dello stilista Claudio Greco. Tra gli ospiti speciali, il Trio Italico, Francesca Alotta, Erminio Sinni, Nataly Caldonazzo, I Carboidrati, e Sonia Bertin. (redazione@corrierecal.it)