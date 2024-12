Un autogol di Martino, tre traverse e un palo. Al Marulla passa il Frosinone (1-0)

serie b

COSENZA Un autogol di Pietro Martino è bastato al Frosinone per uscire vittorioso dallo stadio San Vito-Marulla. I padroni di casa, reduci da sette risultati utili consecutivi, non sono riusciti in questa occasione a pareggiare i conti. Gli ospiti, guidati dall’ex rossoblù Leandro Greco, stanno lentamente risalendo la china dopo un disastroso avvio di stagione sotto la guida di Vivarini. Al 15esimo del primo tempo, l’azione che determinerà il risultato finale di 1-0 a favore degli ospiti. Martino, cerca di anticipare Marchizza, ma devia di testa in rete un pallone vagante. Al 45esimo del primo tempo sono ancora i ciociari ad andare vicini al gol co Ambrosino, ma il suo tiro di destro da fuori area si ferma sul palo. L’allenatore del Cosenza prova a rivitalizzare i suoi con i cambi, ma sono ancora gli ospiti a sfiorare il gol. Solo una (doppia) traversa salva i Lupi. Passano pochi minuti ed al 78esimo Martino perde palla e Kvernadze si invola verso la porta avversaria, il pallone arriva sui piedi di Garritano (un ex) che davanti a Micai colpisce la traversa. Finisce la gara al Marulla, passo indietro del Cosenza. (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato