Posti per solventi all’Annunziata, il Pd: «Vogliono privatizzare la sanità»

il caso

COSENZA «La sanità pubblica è un diritto costituzionalmente garantito e contro la decisione di predisporre dei posti letto a pagamento all’ospedale Annunziata di Cosenza, valuteremo ogni possibile azione politica». Così il Partito Democratico della Calabria, a seguito della diffusione della nota stampa in cui vengono annunciati quattro posti per “solventi”, in una struttura dove mancano all’appello circa trecento posti letto.

«Si vuole privatizzare la sanità»

«Il sistema sanitario calabrese è in ginocchio, i cittadini sono costretti a migrare per vedersi garantito il diritto alla salute, mancano posti e personale, ma a Cosenza si trova il tempo per fare le prove generali di quello che è un chiaro obiettivo del governo Meloni, avallato dalla Regione Calabria e dal commissario regionale alla salute: privatizzare la sanità! Grave, gravissimo immaginare che la capacità economica possa diventare in Italia un criterio di selezione per l’accesso alle cure! Scelta che ha già abbondantemente dimostrato i suoi enormi limiti nelle società che l’hanno adottata. Il Partito Democratico, ad ogni livello, si batterà contro questo incredibile tentativo di svuotare i diritti primari dei cittadini, dividendo la nostra società per classi sociali. Una visione anacronistica e pericolosa per la tenuta democratica. Si torni indietro, a Cosenza si liberino i quattro posti letto e vengano destinati a coprire, in maniera adeguata, la domanda di cure provenienti dai calabresi, qualunque sia la loro dichiarazione dei redditi!».

