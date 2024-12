All’Università Magna Graecia un evento di sensibilizzazione per il contrasto alle droghe

il convegno

CATANZARO All’Università Magna Graecia di Catanzaro domani, mercoledì 11 dicembre, dalle ore 9:00 alle 12:30, nell’Auditorium del Campus “Salvatore Venuta” si svolgerà un evento di sensibilizzazione per il contrasto alle dipendenze derivanti da droghe, con focus sul fentanyl e sui nuovi oppioidi sintetici. Il MIM (Ministero dell’Istruzione e del Merito) ha invitato tutti i rettori degli atenei italiani a realizzare sul tema iniziative informative rivolte agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e delle università con l’obiettivo di prevenire e contrastare l’uso di droghe da parte dei giovani. L’iniziativa è stata accolta dal rettore dell’Università Magna Graecia, prof. Giovanni Cuda, e l’ateneo di Catanzaro si è prontamente attivato per la programmazione delle attività divulgative sull’argomento. Il presidente del Corso di Laurea Magistrale di Farmacia dell’Umg, prof. Stefano Alcaro, ha proposto, attraverso il progetto POT “Orientare ed Orientarsi tra le Scienze del Farmaco”, una giornata di prevenzione e riflessione sul tema “Fentanyl e nuovi oppioidi sintetici, percorsi educativi per il contrasto alle dipendenze derivanti da droghe” dedicata agli studenti degli istituti secondari di secondo grado e agli universitari delle classi di laurea LM-13 ed L-29. L’iniziativa multidisciplinare, di tipo scientifico-divulgativo, è finalizzata a sensibilizzare i giovani sui pericoli connessi all’utilizzo di sostanze stupefacenti e ad orientare gli studenti ad approfondire questi temi attraverso l’avvicinamento ai corsi di laurea che rientrano nel POT. La giornata si concluderà con il lancio di un contest finalizzato alla realizzazione di una campagna di prevenzione sui rischi e sui pericoli dell’abuso da sostanze e con messaggio di forte impatto che sarà lanciato dal noto artista locale Massimo Sirelli. All’organizzazione dell’iniziativa ha collaborato la Fondazione Caduceo.

