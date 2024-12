“Promozione” per Miserendino: da commissario a direttore generale di Azienda Zero

dalla cittadella

CATANZARO “Promozione” per Gandolfo Miserendino, che da commissario straordinario diventa direttore generale di Azienda Zero, l’ente di governance della sanità calabrese. A nominarlo dg è stato il presidente della Regione Roberto Occhiuto, nella sua qualità di commissario della sanità calabrese, con un decreto adottato nella giornata di oggi e sottoscritto anche dai sub commissari Iole Fantozzi ed Ernesto Esposito. La nomina arriva alla fine dell’iter per la selezione del direttore generale di azienda zero iniziata a maggio con la pubblicazione di un avviso pubblico al fine di dotare Azienda Zero “di una guida stabile attraverso la ricostituzione dell’organo di gestione ordinaria”. A selezionare i candidati una Commissione nominata a settembre. La nomina di Miserendino – si legge nel decreto di Occhiuto – è motivata dal fatto che il suo curriculum “risulta pienamente coerente con l’incarico di direttore generale, per come confermato anche dal giudizio espresso dalla Commissione, che ha evidenziato una formazione sanitaria solida rafforzata da un notevole quadro esperienziale di natura gestionale ed organizzativa, maturata in ambiti diversi per tipologia e funzione”. La nomina di Miserendino ha durata tre anni. (a. cant.)

