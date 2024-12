Malfunzionamento del termocamino, anziana di Corigliano Rossano muore per le gravi ustioni

la tragedia

CORIGLIANO ROSSANO Ustionata a causa del malfunzionamento del termocamino, una donna di 81 anni muore per le gravi ferite: la tragedia a Corigliano Rossano. Lo riferisce la “Gazzetta del Sud”. La donna è deceduta ieri nel centro grandi ustionati di Bari, dove era stata trasferita d’urgenza in elisoccorso a seguito della gravità delle ustioni riportate durante l’esplosione. Il grave incidente domestico si era verificato il 17 novembre scorso, in una delle abitazioni in via San Michele, nell’antico quartiere San Biagio di Rossano. L’anziana, che viveva con il figlio, al momento dell’incidente era sola in casa ed è stata colpita in pieno da un getto di acqua bollente fuoriuscito da un tubo del termocamino che le è esploso in faccia. Il boato dell’esplosione aveva allarmato i vicini che avevano subito allertato i soccorsi, prontamente intervenuti. Purtroppo le condizioni della donna fin da subito erano gravissime.

