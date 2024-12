“Radici”, il format di Forza Italia Calabria diventa modello nazionale

l’iniziativa

ROMA Il consiglio nazionale di Forza Italia che si è svolto oggi a Roma ha approvato “Radici”, il format ideato dalla segreteria regionale della Calabria per “ramificare” il partito e favorirne la diffusione capillare sul territorio. “Grazie all’ottimo lavoro della squadra di Forza Italia in Calabria e assieme al presidente della Regione Roberto Occhiuto, “Radici diventerà un modello nazionale per il nostro partito, da applicare in ogni regione”, ha detto Francesco Cannizzaro, deputato di Forza Italia e segretario regionale della Calabria, presentando il progetto al Consiglio Nazionale del partito insieme a Francesco Battistoni, deputato e responsabile dell’Organizzazione azzurro. “Domani in Calabria – ha proseguito – presenteremo centinaia di nuove adesioni, raccolte grazie a questa iniziativa. Da novembre abbiamo dato spazio alle loro istanze, e molti amministratori hanno aderito a Forza Italia. Questo format funziona, è stato votato dal consiglio nazionale azzurro e fortemente voluto dal nostro Segretario Nazionale. E’ una felice intuizione: sono molto contento ed orgoglioso che sia stato preso a modello dal partito nazionale, un partito è che sempre più in crescita grazie al lavoro di tutti i dirigenti, ma sopratutto alla straordinaria leadership di Antonio Tajani”, ha concluso.​​​​

