Parere favorevole Cosfel su 219 assunzioni a tempo indeterminato. Anche in Calabria: ecco dove

al viminale

ROMA Presieduta dal sottosegretario all’Interno Wanda Ferro, si è riunita nuovamente oggi al Viminale la Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali (Cosfel) che, secondo quanto prevede il relativo testo unico (articolo 155 del decreto legislativo n.267/2000) si occupa degli aspetti relativi al personale e ai profili finanziari.

Per quanto riguarda gli aspetti relativi al personale, con riferimento ad assunzioni e rideterminazioni delle dotazioni organiche, la Commissione ha valutato complessivamente 38 delibere presentate da 26 comuni, approvando 10 rideterminazioni di dotazioni organiche, 219 assunzioni a tempo indeterminato (fra cui 68 stabilizzazioni) e 21 a tempo determinato. In particolare, sono state esaminate con esito favorevole le istanze presentate dai comuni di Napoli, Messina, Andria (Bat), Arzano (Na), Ceccano (Fr), Lamezia Terme (Cz), Paola (Cs) e Venafro (Is).

Per quanto concerne invece i profili di finanza locale, la Cosfel ha esaminato 4 piani di riequilibrio finanziario pluriennale per i comuni di Bioglio (Bi), Grisolia (Cs), Neviano (Le) e San Roberto (Rc), e 2 ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per i comuni di Graniti (Me) e Pietradefusi (Av).

